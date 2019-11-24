2019-11-24T16:30:32+03:00
Общество

В Башкирии почти неделю разыскивают пропавшую 28-летнюю Юлию Александрову

Молодая женщина ушла из дома и исчезла без следа
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 28-летней жительницы Стерлитамака Юлии Александровой бьют тревогу. 19 ноября она ушла из дома по улице Юрматинская и бесследно пропала. По словам соседки молодой женщины, дома ее ждет мама. Она и попросила знакомую разместить пост в социальных сетях с просьбой помочь в ее поисках.

- Юль, отзовись! Мама твоя очень переживает! – обратилась знакомая к пропавшей жительнице Стерлитамака.

По словам знакомой, родные Юлии Александровой обратились с заявлением о ее пропаже в полицию.

В день пропажи Юлия Александрова была одет в синий пуховик. Всем, кто мог видеть ее, либо обладает информацией о местонахождении женщины, просят позвонить в полицию или связаться с ее знакомой Ириной Духаевой в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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