2019-11-24T18:35:30+03:00
Общество

В Уфе погиб замурованный заживо в подвале котенок

Волонтеры просят не винить в произошедшем коммунальщиков
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вчера, 23 ноября, в одном из городских сообществ Уфы в социальных сетях появилось сообщение о гибели замурованного заживо в подвале многоэтажки котенке. Как пишут зооволонтеры, труп трехмесячного кота был обнаружен ими еще 21 ноября в доме по улице Космонавтов. Известно, что еще 14 ноября все отверстия, которые ведут в подвал, были замурованы коммунальщиками.

- Он не смог громко кричать или убежать. Мама его не смогла вернуться, - написали волонтеры в социальных сетях.

Зоозащитники также призвали всех жителей многоэтажек и сотрудников коммунальных служб не закрывать наглухо все помещения в подвалах домов, не убедившись, что внутри не осталось животных.

- И огромная просьба к зоозащитникам - воздержаться от нападок на сотрудников ОЖХ, ЖЭУ, жителей дома - наверняка они не хотели этого, просто не подумали, не придали значения, - обратились волонтеры к скорым на всевозможные обвинения «горячим головам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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