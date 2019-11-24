2019-11-24T14:35:09+03:00
Спорт

Футбольная «Уфа» сыграла в ничью с «Сочи» в последнем домашнем матче года

Встреча завершилась со счетом 1:1
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ФК «Уфа»Фото: пресс-служба ФК «Уфа»
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Сегодня, 24 ноября, в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. В последнем в этом году домашнем поединке футбольный клуб «Уфа» принимал на своем поле «Сочи». Игра завершилась боевой ничьей – 1:1.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте. Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз вывел южан вперед с передачи полузащитника Никиты Бурмистрова. Уфимцы смогли отыграться лишь на 85-й минуте – гол забил форвард «горожан» Андрес Вомбергар, автором голевой передачи стал защитник Александр Сухов.

После боевой ничьей в 17 туре ФК «Уфа» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. На данный момент в активе подопечных Вадима Евсеева 19 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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