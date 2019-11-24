Житель Башкирии ударил ножом супругу за отказ дать денег на выпивку

СЕГОДНЯ 14:06 2019-11-24T14:06:09+03:00

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Накануне в одном из домов Нефтекамска на улице Социалистическая произошла кровавая драма. Мужчина и его сожительница вместе употребляли горячительные напитки. В какой-то момент мужчина посчитал, что ему не хватило и потребовал от женщины деньги на покупку еще одной порции спиртного. Получил отказ, он схватил кухонный нож и ударил сожительницу в живот. Осознав, что произошло, он вызвал скорую помощь.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии после того, как пострадавшую увезли в больницу, сотрудники полиции задержали изверга. Он признал свою вину вину.

- По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении телесных повреждений. За совершение данного преступления молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU