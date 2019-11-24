Министром экологии Башкирии утвержден Урал Искандаров

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-24T13:04:24+03:00

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В минувшую субботу, 23 ноября, стало известно, что Урал Искандаров был утвержден в должности министра природопользования и экологии Башкирии. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Целый месяц после объявления состава правительства республики Искандаров работал с приставкой «и.о.».

Ранее должность министра экологии Башкирии занимал Мирхайдар Фатхуллин. В июле этого года он добровольно ушел в отставку. Он, в свою очередь, заменил Илдара Хадыева, министра экологии из команды Рустэма Хамитова. В ноябре 2018 года разгорелся скандал с «черными копателями» в Баймакском районе республики, на который бурно отреагировал Радий Хабиров. В итоге Илдар Хадыев также ушел в отставку по собственному желанию. И вот уже третий за год министр вступил на эту должность без приставки «и.о.».

Согласно официальной биографии, размещенной на сайте главы Башкирии, нынешний министр экологии Урал Искандаров 25 лет проработал в качестве судьи Арбитражного суда республики.

ИСТОЧНИК KP.RU