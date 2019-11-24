МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики о гололедице на дорогах

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-24T12:07:28+03:00

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МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики о гололеде и гололедице на дорогах. В пресс-службе ведомства сообщают о том, что с 20:00 часов 24 ноября до 20:00 часов 25 ноября погода в республике будут характеризоваться неблагоприятными погодными явлениями. В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, гололед и гололедица. Синоптики прогнозируют западный ветер 3-8 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -6,-11°, местами до -16°, днем -2,-7°.

В пресс-службе МЧС по Башкирии отмечают, что в связи с гололедицей автолюбителям республики стоит неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

- Пешеходам одевать малоскользящую обувь, водителям быть предельно внимательными за рулём. В случае возникновения опасных ситуаций звоните по единому номеру вызова экстренных служб-112, - подчеркнули в МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU