Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-24T11:08:22+03:00

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Башгидрометцентр представил очредной прогноз погоды на три дня. По данным синоптиков, жителям Башкирии стоит готовиться к гололедице на дорогах.

Так, сегодня, 24 ноября, в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, на северо-востоке до умеренного. На дорогах сохранитсягололедица. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха составит -3, -8 градусов Цельсия.

В предстоящий понедельник, 25 ноября, также пройдет небольшой снег, сохранится и гололед. Ветер также будет умеренный, северо-западного направления. Температура воздуха ночью от -7 до -12 градусов, при прояснениях до -17. Днем столбики термометров поднимутся до -3,-8ºС.

Во вторник, 26 ноября, без соадков, ветер западный, умеренный. Местами также сохранится гололед. Температура воздуха ночью -9, -14 градусов, при прояснениях до -20ºС. Днем значительно потеплеет до -5,-10 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU