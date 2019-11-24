В доме на окраине села в Башкирии обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-24T10:58:58+03:00

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На днях полицейские в селе Дуслык, что в Туймазинском районе Башкирии, обнаружили тело мужчины. Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Уфа» в правоохранительных органах, на теле мужчины не нашли никаких видимых повреждений.

По словам собеседника «КП-Уфа», тело несчатного обнаружили на съемной квартире, где он проживал один. Известно, что мужчина был пенсионером. По предварительным данным, он пролежал мертвым около трех суток, прежде чем его обнаружили. Как отмечает собеседник, труп пожилого мужчины уже начал разлагаться. Криминальных признаков смерти при первичном осмотре места преступления стражи порядка не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU