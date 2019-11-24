2019-11-24T10:09:18+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, пострадали двое и один человек погиб

Жуткое ДТП произошло в Уфимском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшую субботу днем, 23 ноября, на трассе в Уфимском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. По данным ГИБДД по Башкирии, на 1329 километре трассы МоскваУфа лоб в лоб столкнулись встречные Chevrolet и ВАЗ-2107.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в результате аварии погиб 61-летний водитель отечественной легковушки. Его успели госпитализировать прибывшие на место медики, но он скончался в карете скорой помощи. Также с места ДТП в больницу увезли 59-летнюю пассажирку «Семерки» и 47-летнего пассажира иномарки.

В обстоятельствах и причинах ДТП теперь разбираются сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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