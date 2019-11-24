Цена за выступление Радика Юльякшина на новогоднем корпоративе побила все рекорды

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-24T09:17:06+03:00

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На носу новогодние корпоративы и артистов башкирской и татарской эстрады ждет самый прибыльный месяц в году. Уже сейчас известно, сколько за одно выступление получают те или иные знаменитости, выступающие, в основном, в Башкирии и Татарстане. Самым «дорогим» гостем на корпоратив вновь стал уроженец Уфы Радик Юльякшин, выступающий под сценическим псевдонимом Элвин Грей.

По данным казанского издания «Реальное время», стоимость выступления Элвина Грея составляет от 1 до 1,5 млн рублей. Сумма зависит от времени на сцене – от 45 минут до часа.

По данным издания, Юльякшин «подорожал» за год в два раза. В прошлом году его выступление оценивали в 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU