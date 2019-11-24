В Башкирии пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
В ночь на субботу, 23 ноября, в Стерлитамаке произошел пожар в одной из квартир в многоэтажке по улице Артема. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:29. На место незамедлительно выехали пожарные. Чтобы добраться до многоэтажки во всеоружии им понадобилось всего четыре минуты.
По прибытии стало ясно, что в опасной зоне находится 61-летний мужчина. Пожарные спасли его и передали бригаде скорой помощи. Они же эвакуировали еще шесть человек – жителей подъезда, где загорелась квартира. Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.
Как отметили в пресс-службе МЧС по Башкирии, пожар начался в спальне двухкомнатной квартиры. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Пожар потушили сами жильцы еще до прибытия пожарных.
ИСТОЧНИК KP.RU