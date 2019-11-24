Мажоры из Уфы устроили опасное развлечение в центре города

СЕГОДНЯ 07:19 2019-11-24T08:09:46+03:00

Свои «выкрутасы» молодые люди сняли на видео и выложили в сеть [видео]

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В ночь на воскресенье, 24 ноября, в Уфе вновь засняли на видео любителей «дрифтовать» на снегу. Несколько молодых людей на иномарках устроили опасные покатушки прямо перед телецентром. Очевидцы сняли происходящее на камеру мобильного телефона и выложили ролик в социальные сети.

На видео видно, как два автомобиля кружат по парковке перед Телецентром и разъезжаются в опасной близости друг от друга. Все это происходит в непосредственной близости от припаркованных у обочины машин. К счастью, обошлось без ДТП.

Напомним, не так давно такие же «горячие головы» устроили дрифт прямо в уфимском амфитеатре. Молодын люди на легковушках повредили газон и ливневую канализацию. Одному из вандалов предъявили счет за ущерб – 3 млн рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/745677" frameborder="0"></iframe> В Уфе на Телецентре вновь завелись дрифтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU