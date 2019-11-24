Мажоры из Уфы устроили опасное развлечение в центре города
В ночь на воскресенье, 24 ноября, в Уфе вновь засняли на видео любителей «дрифтовать» на снегу. Несколько молодых людей на иномарках устроили опасные покатушки прямо перед телецентром. Очевидцы сняли происходящее на камеру мобильного телефона и выложили ролик в социальные сети.
На видео видно, как два автомобиля кружат по парковке перед Телецентром и разъезжаются в опасной близости друг от друга. Все это происходит в непосредственной близости от припаркованных у обочины машин. К счастью, обошлось без ДТП.
Напомним, не так давно такие же «горячие головы» устроили дрифт прямо в уфимском амфитеатре. Молодын люди на легковушках повредили газон и ливневую канализацию. Одному из вандалов предъявили счет за ущерб – 3 млн рублей.
В Уфе на Телецентре вновь завелись дрифтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU