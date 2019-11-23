В Башкирию вернули четверых детей, заключенных в иракскую тюрьму

СЕГОДНЯ 19:12 2019-11-23T19:12:52+03:00

Малыши оказались там не по своей воле

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В Уфе приземлился самолет с четырьмя детьми, оказавшимися в тюрьме Ирака из-за своих родителей.

Как сообщает районная газета «Юрюзань», дети родом из Салаватского района Башкирии. Дело в том, что их мать несколько лет назад уехала в Сирию, забрав несовершеннолетних с собой. Там она встретила мужчину, от которого родила еще двоих. Вскоре ее нового мужа убили, а сама женщина оказалась в тюрьме на территории Ирака. Сейчас опеку над детьми беглянки, которая до сих пор находится в тюрьме, оформляет ее родной брат.

Вызволяют российских детей с территории дальнего государства через суд. В Россию они прилетают спецрейсами МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU