2019-11-23T18:52:05+03:00
Общество

Парковку чиновников на Советской площади в Уфе заменит новогодняя елка

На месте работают сотрудники «Горзеленхоза»
Рустем АХУНОВ
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В Уфе на Советской площади устанавливают новогоднюю елку.

По данным городской администрации, основанием для новогоднего дерева будет служить четырехметровая труба. Она будет находиться под землей, дабы придать устойчивости самой елке. Известно, что на месте будет установлено натуральное дерево 27 метров в высоту.

- Лесную красавицу привезут из Благовещенского района республики в ближайший понедельник. По расчетам специалистов в тот же день она займет свое место на площади.

Напомним, что власти Уфы уже несколько лет не устанавливали новогоднюю елку на Советской площади. Свободное пространство круглый год используют как парковку для автомобилей чиновников сразу нескольких министерств и комитетов, расположенных неподалеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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