В Башкирии три дня спасали лебедя, угодившего в ловушку на озере
Молодая птица не смогла улететь вместе со стаей
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В Башкирии сотрудники природного парка «Кандры-куль» спасли лебедя, застрявшего на озере.
Известно, что стая лебедей остановилась на озере еще как раз в тот момент, когда оно начало замерзать. Воду сковал лед, поэтому птицам пришлось постараться, чтобы подняться в воздух. Один из молодых шипунов и вовсе повредил крыло при посадке – он вместе со стаей взлететь не смог.
Сотрудники парка и спасатели три дня искали раненую птицу. К счастью, им удалось найти ослабленного лебедя. Сейчас он находится в администрации парка. Вскоре птице найдут новый дом.
ИСТОЧНИК KP.RU