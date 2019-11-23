В Башкирии три дня спасали лебедя, угодившего в ловушку на озере

СЕГОДНЯ 16:53 2019-11-23T16:53:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии сотрудники природного парка «Кандры-куль» спасли лебедя, застрявшего на озере.

Известно, что стая лебедей остановилась на озере еще как раз в тот момент, когда оно начало замерзать. Воду сковал лед, поэтому птицам пришлось постараться, чтобы подняться в воздух. Один из молодых шипунов и вовсе повредил крыло при посадке – он вместе со стаей взлететь не смог.

Сотрудники парка и спасатели три дня искали раненую птицу. К счастью, им удалось найти ослабленного лебедя. Сейчас он находится в администрации парка. Вскоре птице найдут новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU