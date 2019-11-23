В Башкирии грабитель шесть часов насиловал свою беззащитную жертву

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-23T16:04:31+03:00

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36-летняя жительница Стерлитамака обвинила своего 30-летнего приятеля в изнасиловании и грабеже.

По данным источника «КП-Уфа», преступление произошло 20 ноября в Стерлитамаке в многоквартирном доме по улице Артема. Пострадавшая находилась вместе с насильником в квартире их общей знакомой. По ее версии, в период с 12 до 18 часов мужчина насиловал ей, совершал то, что следователи называют «насильственными действиями сексуального характера», а после ограбил и скрылся. Вскоре 39-летнего подозреваемого задержали сотрудники ППС.

Мужчина во всем признался. Похищенные вещи у него изъяли. Примечательно, что ранее он уже был судим за убийство и кражу, но был освобожден условно-досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU