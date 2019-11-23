2019-11-23T14:58:23+03:00
Общество

Жители Уфы объявил войну своему терапевту

Нешуточная драма разыгралась в поселке 8 Марта
Рустем АХУНОВ
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Жители поселка 8 Марта объявили войну собственному участковому терапевту.

О конфликте группы людей с человеком в белом халате сообщает телеканал «Вся Уфа». По мнению жителей поселка в Ленинском районе Уфы, они попали в «медицинский капкан». Перед тем, как попасть на прием к врачу узкой направленности, они должны получить консультацию терапевта местной поликлиники, с которым не могут найти общий язык.

- У меня с утра онемело лицо. Я пришла на прием, а терапевт сказала, что занята. Сидела 40 минут в коридоре и слышала, как она переписывает лекарственные препараты. После этого она мне говорит «если у вас парализует руку – вызывайте «скорую», ждите понедельника и идите к невропатологу», - сообщает жительница села Элла В.

Застать терапевта на рабочем месте журналистам не удалось. По словам главного врача поликлиники, в селе есть еще одна группа пациентов, которая встала на защиту терапевта. «Обиженные» врачом граждане с односельчанами не согласны и уже готовы обращаться в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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