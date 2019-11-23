«Дочь и месячный сын остаются в больнице»: подробности отравления уфимской семьи
В уфимском Управлении гражданской защиты рассказали о состоянии пострадавшей при отравлении угарным газом уфимской семьи.
Напомним, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 ноября. Уфимец вернулся домой в районе 19 часов и обнаружил свою супругу, двухлетнюю дочь и новорожденного сына без сознания. Мужчина вызвал на место медиков. Выяснилась, что вся семья отравилась угарным газом от газовой колонки. Пострадавших, включая мужчину, доставили в больницу. Позже выяснилось, что помощь потребовалась и соседке пострадавших.
На сегодняшний день известно, что супругов уже выписали домой. Дочь и месячный сын, также взрослая женщина, остаются под наблюдением врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU