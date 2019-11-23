2019-11-23T12:07:31+03:00
Общество

ФК «Уфа» изменит свои клубные цвета

Основным цветом команды станет фиолетовый
Рустем АХУНОВ
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, что клуб изменит привычный красный цвет формы на фиолетовой.

По словам Газизова, зачастую можно спутать болельщиков уфимской команды и представителей других клубов с уже привычными всем «красными» цветами, например, «Спартака» или «Локомотива».

- Мы – молодой клуб, у нас нет за плечами истории проб и экспериментов. Мы попробовали в этом году фиолетовую форму – «зашло» болельщикам и футболистам, да и не похоже ни на кого. Почему бы и нет, если людям нравится? – рассказал Газизов в интервью «КП-Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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