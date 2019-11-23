Полицейский из Уфы забрал у ограбившего его хулигана обручальное кольцо
Уфимский полицейский забрал у пьяного дебошира кольцо, когда пытался вернуть свой сотовый телефон.
По данным прокуратуры республики, курьезный случай произошел в Орджоникидзевском районе Уфы в октябре 2019 года. Пьяный гражданин напал на полицейского в «гражданке», когда тот стоял на автобусной остановке. Хулиган несколько раз ударил полицейского и отнял у него сотовый телефон. Пытаясь вернуть свое имущество страж порядка случайно забрал обручальное кольцо нападавшего. Разумеется, вскоре потерпевший обратился к своим коллегам за помощью.
По факту разбоя возбудили уголовное дело. Обвиняемый свою вину признал. Несмотря на всю нелепость ситуации, ему грозит серьезная уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU