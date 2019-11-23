2019-11-23T11:11:42+03:00
Происшествия

Полицейский из Уфы забрал у ограбившего его хулигана обручальное кольцо

Необычный случай произошел в северной части города
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Уфимский полицейский забрал у пьяного дебошира кольцо, когда пытался вернуть свой сотовый телефон.

По данным прокуратуры республики, курьезный случай произошел в Орджоникидзевском районе Уфы в октябре 2019 года. Пьяный гражданин напал на полицейского в «гражданке», когда тот стоял на автобусной остановке. Хулиган несколько раз ударил полицейского и отнял у него сотовый телефон. Пытаясь вернуть свое имущество страж порядка случайно забрал обручальное кольцо нападавшего. Разумеется, вскоре потерпевший обратился к своим коллегам за помощью.

По факту разбоя возбудили уголовное дело. Обвиняемый свою вину признал. Несмотря на всю нелепость ситуации, ему грозит серьезная уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФК «Уфа» изменит свои клубные цвета
«Салават» Юлаев» на своем льду обыграл «Амур»
«Всегда в моем сердце»: в Уфе трагически погибла учительница биологии
В Башкирии выявили некачественные лекарства
«Это тяжелое решение, и оно непросто дается»: глава Башкирии прокомментировал передачу Куштау в разработку
В Уфе семья с двумя детьми отравилась угарным газом
На стройплощадке в Уфе разбился каменщик
В администрации Уфы рассказали, какие улицы отремонтируют в 2020 году
В Башкирии в подъезде дома расстреляли мужчину, подозреваемый попал на камеры
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
«Заставили копать себе могилу» в Башкирии задержали мучителей отца двоих детей
В Башкирии утвердили в должности двух министров и вице-премьера
Глава Башкирии объяснил, почему взял в правительство отца знаменитой дознавательницы
В Школе №85 Уфы открылся профильный класс УГНТУ
В Башкирию неожиданно придет потепление
Студенты УГНТУ приняли участие в научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть»
Молодую уфимку не взяли на работу из-за внешности
На трассе в Башкирии опрокинулся грузовик, груженый алкоголем