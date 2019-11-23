2019-11-23T10:02:45+03:00
Спорт

«Салават» Юлаев» на своем льду обыграл «Амур»

Встреча закончилась со счетом 5:3
Рустем АХУНОВ
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Фото: ХК «Салават Юлаев»Фото: ХК «Салават Юлаев»
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Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду победил хабаровский «Амур».

В минувшую пятницу башкирский клуб принимал уже вторых дальневосточных соперников кряду – в среду команда обыграла китайский «КуньЛунь» со счетом 1:0.

И, если в прошлый раз количество голов было минимальным, то сейчас игра была повеселее На 9 минуте шайбу забросил лучший снайпер КХЛ Никита Сошников. Через 50 секунд гости ответили голом в ворота Юхи Метсолы. В втором периоде ситуацию повторили Александр Бурмистров и Денис Голубев, который обыграл Метсолу прямо после вбрасывания у ворот. В третьем периоде «Салават» наконец-то прорвало. Голами отличились Филипп Ларсен, Сакари Маннинен и Александр Кадейкин, забросивший в уже пустые ворота. «Амур» ответил лишь одной заброшенной шайбой.

Уже в это воскресенье в Уфе пройдет очередное «Зеленое дерби», уже второе в этом сезоне. Принципиальный соперник уфимских хоккеистов сейчас возглавляет восточную турнирную таблицу, сам «Салават Юлаев» обосновался на третьей позиции. Начало матча в 16.30 по уфимскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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