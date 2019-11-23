«Всегда в моем сердце»: в Уфе трагически погибла учительница биологии

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-23T09:22:56+03:00

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В Уфе минувшей ночью в аварии погибла 62-летняя учитель биологии из школы №132.

Как стало известно «КП-Уфа», авария произошла на трассе Уфа-Дема, недалеко от остановки «Майора Зимина». Женщина переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода, однако неизвестным причинам несчастная попала под колеса «Kia Ria». Уже после этого женщину отбросило прямо под «Nissan Qashqai», который проезжал рядом. От полученных травм 62-летняя женщина скончалась на месте.

Известно, что погибшая всю свою жизнь посвятила работе с детьми в школе №132. Бывшие и настоящие ученики скорбят из-за смерти талантливого педагога.

- Самая лучшая. Всегда в моем сердце. Любимая Вера Васильевна, - пишет одна из учениц.

По предварительной информации, светофоры на месте ДТП были исправны. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Авария произошла на Демском шоссе

ИСТОЧНИК KP.RU