2019-11-23T09:22:56+03:00
Происшествия

«Всегда в моем сердце»: в Уфе трагически погибла учительница биологии

Женщину сбили сразу два автомобиля
Рустем АХУНОВ
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В Уфе минувшей ночью в аварии погибла 62-летняя учитель биологии из школы №132.

Как стало известно «КП-Уфа», авария произошла на трассе Уфа-Дема, недалеко от остановки «Майора Зимина». Женщина переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода, однако неизвестным причинам несчастная попала под колеса «Kia Ria». Уже после этого женщину отбросило прямо под «Nissan Qashqai», который проезжал рядом. От полученных травм 62-летняя женщина скончалась на месте.

Известно, что погибшая всю свою жизнь посвятила работе с детьми в школе №132. Бывшие и настоящие ученики скорбят из-за смерти талантливого педагога.

- Самая лучшая. Всегда в моем сердце. Любимая Вера Васильевна, - пишет одна из учениц.

По предварительной информации, светофоры на месте ДТП были исправны. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Авария произошла на Демском шоссе

Авария произошла на Демском шоссе

ИСТОЧНИК KP.RU

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