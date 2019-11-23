2019-11-23T07:31:00+03:00
Общество

В Башкирии выявили некачественные лекарства

Россельхознадзор республики сделал важное заявление
Рустем АХУНОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ветеринаров республики предупреждают о некачественном лекарстве против болезней крупного рогатого скота.

Портал «Ufatime» сообщает со ссылкой на Россельхознадзор республики сообщает, что требования качества не прошли некоторые серии следующих лекарств:

«Сыворотка против пастереллеза и сальмонеллеза» производства Краснодарского края, срок годности до 01.2022.

«Новокаин 2% раствор для инъекций» и «Новокаин 0,5% раствор для инъекций» произведенные во Владимире. В первом случае срок годности лекарства истекает 09.2021, во втором 08.2021.

Если вы увидели в продаже данные лекарства, пожалуйста, сообщите об этом в Россельхознадзор Башкирии по телефону в Уфе (347) 248-54-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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