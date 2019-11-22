2019-11-22T19:30:38+03:00
Происшествия

В Уфе семья с двумя детьми отравилась угарным газом

Спасатели проверяют концентрацию газа в других квартирах
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГЗ УфыФото: УГЗ Уфы
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В жилом доме в Уфе целая семья надышалась угарным газом.

Экстренные службы вызвали около 19:30 по адресу проспект Октября, 122. Звонивший объяснил, что пришел домой и нашел свой супругу и двухлетнюю дочь без сознания. Когда на место прибыли медики, плохо было уже и самому мужчине. Всю семью, включая находившегося в квартире младенца, увезли в больницу.

В Управлении гражданской защиты города пояснили, что они, предположительно, отравились угарным газом из колонки. Повышенную концентрацию монооксида углерода обнаружили еще в трех квартирах. Сейчас газовики осматривают остальные помещения.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

ИСТОЧНИК KP.RU

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