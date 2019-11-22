На стройплощадке в Уфе разбился каменщик

СЕГОДНЯ 19:08 2019-11-22T19:08:15+03:00

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Строительная фирма заплатит штраф за гибель своего сотрудника на рабочем месте. Несчастный случай произошел вечером 1 ноября на стройке в Ленинском районе Уфы. Рабочие уже спускались вниз, когда 53-летний каменщик заметил, что они забыли на седьмом этаже строительный уровень. Мужчина пошел за ним, а спустя пять минут его коллеги услышали шум падения. Строитель сорвался с 20-метровой высота на поддоны с кирпичами и разбился насмерть.

Как рассказали в пресс-службе Гострудинспекции Башкирии, погибший в тот день выпивал. Звеньевой предлагал ему пойти домой, но тот отказался. В крови мужчины обнаружили спирт в концентрации 1,77 промилле.

Отвечать за трагедию пришлось работодателю. По заключению специалистов, организация не контролировала соблюдение мер безопасности сотрудниками и допустила, чтобы нетрезвый работник находился на стройплощадке. Предприятие выплатит штрафы, а дело направят дальше - в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU