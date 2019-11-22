2019-11-22T16:51:45+03:00
Происшествия

«Заставили копать себе могилу» в Башкирии задержали мучителей отца двоих детей

Мужчину на протяжении нескольких недель терроризировали вымогатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МВД РБфото: МВД РБ
Изменить размер текста:

В городе Давлеканово двое парней затолкали 43-летнего мужчину в салон автомобиля и отвезли в лес, где под угрозой оружия заставили его копать могилу. О жуткой истории, в которую попал отец двоих детей, рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

На днях в отдел полиции по Давлекановскому району с заявление обратился 43-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что двое молодых людей преследуют его на протяжении нескольких недель. Мужчина откупался от них небольшими суммами, но аппетиты мошенников росли. Стражам порядка он поведал всю историю с самого начала.

По предварительной информации, 20 и 21-летние жители Давлеканово узнали через общих знакомых, что у потерпевшего есть крупная сумма денег. Один из злоумышленников, который, к слову, занимается единоборствами, попытался занять у жертвы триста тысяч рублей, однако получил отказ. Молодые люди сменили тактику и начали преследовать мужчину, вымогая деньги. Они требовали у него уже полмиллиона рублей.

Первая встреча закончилась тем, что горожанин откупился 15 тысячами. Второй раз сообщники подкараулили мужчину на улице и вывезли в лес. Там они приставили к его голове похожий на пистолет предмет и заставили копать себе могилу. Перепуганный до смерти, потерпевший пообещал найти требуемую сумму.

Когда мужчину отпустили, он решил больше не отвечать на звонки мучителей и старался их избегать, но едва ли эти меры помогли ему избавиться от преследователей. Через несколько дней головорезы нашли и разбили его машину. Такого давлекановец стерпеть уже не мог. Он собрался с духом и направился в отдел полиции, где все и рассказал.

Полицейские заманили подозреваемых в центр города с помощью потерпевшего. Тот согласился на очередную встречу со своими мучителями, но уже под присмотром правоохранителей. После передачи денег – 10 тысяч рублей – вымогателей взяли с поличным. У задержанных были изъяты деньги и мобильные телефоны. На допросе они дали признательные показания.

фото: МВД РБ

фото: МВД РБ

По факту вымогательства с применением насилия, совершенного группой лиц, следователи местного МВД возбудили уголовное дело. Теперь парни, решившие заработать денег с помощью грубой силы и угроз, могут оказаться за решеткой на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В Башкирии утвердили в должности двух министров и вице-премьера
Глава Башкирии объяснил, почему взял в правительство отца знаменитой дознавательницы
В Школе №85 Уфы открылся профильный класс УГНТУ
В Башкирию неожиданно придет потепление
Студенты УГНТУ приняли участие в научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть»
Молодую уфимку не взяли на работу из-за внешности
На трассе в Башкирии опрокинулся грузовик, груженый алкоголем
22 ноября 2019 года в Молодежном центре имени В.Горшкова города Дюртюли cостоится презентация нового телеканала Башкортостана «Салям»
Радий Хабиров прояснил ситуацию с закрытием гинекологического отделения в уфимской больнице
В профсоюзе медиков Башкирии спустя 21 год сменился председатель
Счастливчик из Башкирии обошел 80 тысяч конкурентов и получил Camaro из «Трансформеров»
Поздравляем команду УГНТУ с победой на II Евразийских студенческих Играх боевых искусств!
У Радия Хабирова «двоякое отношение» к возможному строительству дельфинария в Уфе
На Башкирию надвигается ледяной дождь
«Бал прессы» в Уфе и первая независимая премия среди журналистов и блогеров «ЯМЫМЕДИА»
Киберспортивный клуб УГНТУ признан одним из лучших в России
В Башкирии мальчика сбила легковушка, за ДТП накажут его родителей
«Айда, заходи»: в Уфе на видео сняли белку-домолазку
Водитель не справился с управлением: подробности ДТП в Башкирии, где погиб девятилетний мальчик
Стало известно, сколько жителей Уфы скончалось от пневмонии
В уфимской больнице №13 закроют отделение гинекологии
На форум «Россия-Исламский мир» в Уфе приедет Рамзан Кадыров
«Кому нужны ваши цветы?» В Башкирии продавцы цветов ополчились на местных школьников
Жители Уфы рассказали о готовности к сексу на первом свидании
Жителю Башкирии отрубило ноги поездом
Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернется теплая погода
Только с письменного согласия: руководителей ведомств в Башкирии обязали получать разрешения на командировки