«Заставили копать себе могилу» в Башкирии задержали мучителей отца двоих детей

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-22T16:51:45+03:00

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В городе Давлеканово двое парней затолкали 43-летнего мужчину в салон автомобиля и отвезли в лес, где под угрозой оружия заставили его копать могилу. О жуткой истории, в которую попал отец двоих детей, рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

На днях в отдел полиции по Давлекановскому району с заявление обратился 43-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что двое молодых людей преследуют его на протяжении нескольких недель. Мужчина откупался от них небольшими суммами, но аппетиты мошенников росли. Стражам порядка он поведал всю историю с самого начала.

По предварительной информации, 20 и 21-летние жители Давлеканово узнали через общих знакомых, что у потерпевшего есть крупная сумма денег. Один из злоумышленников, который, к слову, занимается единоборствами, попытался занять у жертвы триста тысяч рублей, однако получил отказ. Молодые люди сменили тактику и начали преследовать мужчину, вымогая деньги. Они требовали у него уже полмиллиона рублей.

Первая встреча закончилась тем, что горожанин откупился 15 тысячами. Второй раз сообщники подкараулили мужчину на улице и вывезли в лес. Там они приставили к его голове похожий на пистолет предмет и заставили копать себе могилу. Перепуганный до смерти, потерпевший пообещал найти требуемую сумму.

Когда мужчину отпустили, он решил больше не отвечать на звонки мучителей и старался их избегать, но едва ли эти меры помогли ему избавиться от преследователей. Через несколько дней головорезы нашли и разбили его машину. Такого давлекановец стерпеть уже не мог. Он собрался с духом и направился в отдел полиции, где все и рассказал.

Полицейские заманили подозреваемых в центр города с помощью потерпевшего. Тот согласился на очередную встречу со своими мучителями, но уже под присмотром правоохранителей. После передачи денег – 10 тысяч рублей – вымогателей взяли с поличным. У задержанных были изъяты деньги и мобильные телефоны. На допросе они дали признательные показания.

фото: МВД РБ

По факту вымогательства с применением насилия, совершенного группой лиц, следователи местного МВД возбудили уголовное дело. Теперь парни, решившие заработать денег с помощью грубой силы и угроз, могут оказаться за решеткой на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU