«Это тяжелое решение, и оно непросто дается»: глава Башкирии прокомментировал передачу Куштау в разработку
Сегодня, 22 ноября, Радий Хабиров на встрече с журналистами прокомментировал передачу горы Куштау в разработку БСК. Руководитель региона отметил, что проблемы с производственными площадками надо было как-то решать, и если бы существовала малейшая возможно не отдавать шихан, он бы ею воспользовался. Глава Башкирии напомнил, что «несколько тысяч людей вообще-то там работают, их семьи живут от предприятия».
– Это тяжелое решение, и оно непросто дается, – признался Хабиров. – И вокруг этого решения сейчас появилась огромная группа людей.
По мнению руководителя республики, многие действия борцов против передачи горы в разработку проплачены «другими людьми, которые являются конкурентами этой истории».
ИСТОЧНИК KP.RU