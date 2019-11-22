2019-11-22T20:05:51+03:00
Общество

«Это тяжелое решение, и оно непросто дается»: глава Башкирии прокомментировал передачу Куштау в разработку

По словам Хабирова, будь у него альтернатива, он бы ею воспользовался
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Сегодня, 22 ноября, Радий Хабиров на встрече с журналистами прокомментировал передачу горы Куштау в разработку БСК. Руководитель региона отметил, что проблемы с производственными площадками надо было как-то решать, и если бы существовала малейшая возможно не отдавать шихан, он бы ею воспользовался. Глава Башкирии напомнил, что «несколько тысяч людей вообще-то там работают, их семьи живут от предприятия».

– Это тяжелое решение, и оно непросто дается, – признался Хабиров. – И вокруг этого решения сейчас появилась огромная группа людей.

По мнению руководителя республики, многие действия борцов против передачи горы в разработку проплачены «другими людьми, которые являются конкурентами этой истории».

ИСТОЧНИК KP.RU

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