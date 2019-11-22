В Башкирии в подъезде дома расстреляли мужчину, подозреваемый попал на камеры
В ночь на 22 ноября в Кумертау было совершено жестокое убийство. Утром жильцы дома по улице Гафури нашли в подъезде тело 47-летнего мужчины. В него стреляли несколько раз, пули попали в голову, шею и живот. По факту убийства было заведено уголовное дело.
Следователи просмотрели записи ближайших камер наружного видеонаблюдения и заметили на них предполагаемого убийцу. На кадрах - человек, которому на вид 25-30 лет, в черной куртке до пояса, черной вязаной шапке и спортивных трико в обтяжку. Его рост примерно 175-180 см, среднего телосложения.
Личность мужчины с записи сейчас устанавливается. Следком по Башкирии обращается ко всем жителям республики: если вам знаком этот человек или известно его местонахождение, позвоните по телефонам 8 (347) 251-62-51, 8 (347) 279-39-02 или 02, 102.
В Кумертау неизвестный застрелил мужчину (2).Источник: Следком по БашкирииАнастасия КУЗНЕЦОВА
В Кумертау неизвестный застрелил мужчину.Источник: Следком по БашкирииАнастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU