В Башкирии в подъезде дома расстреляли мужчину, подозреваемый попал на камеры

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-22T17:37:21+03:00

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В ночь на 22 ноября в Кумертау было совершено жестокое убийство. Утром жильцы дома по улице Гафури нашли в подъезде тело 47-летнего мужчины. В него стреляли несколько раз, пули попали в голову, шею и живот. По факту убийства было заведено уголовное дело.

Следователи просмотрели записи ближайших камер наружного видеонаблюдения и заметили на них предполагаемого убийцу. На кадрах - человек, которому на вид 25-30 лет, в черной куртке до пояса, черной вязаной шапке и спортивных трико в обтяжку. Его рост примерно 175-180 см, среднего телосложения.

Личность мужчины с записи сейчас устанавливается. Следком по Башкирии обращается ко всем жителям республики: если вам знаком этот человек или известно его местонахождение, позвоните по телефонам 8 (347) 251-62-51, 8 (347) 279-39-02 или 02, 102.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/745457" frameborder="0"></iframe> В Кумертау неизвестный застрелил мужчину (2).Источник: Следком по БашкирииАнастасия КУЗНЕЦОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/745454" frameborder="0"></iframe> В Кумертау неизвестный застрелил мужчину.Источник: Следком по БашкирииАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU