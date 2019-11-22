В Башкирию неожиданно придет потепление

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-22T15:11:30+03:00

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Синоптики Башгидромета рассказали, какая погода ожидается завтра, 23 ноября. В республику придет небольшое потепление.

Так, если сегодня днем столбик термометра колебался в промежутке между -8 и -13 градусами, то завтра столбик термометра поднимается до -4, -9°, а грядущей ночью немного подморозит: -9, 14°. В отдельных районах возможно понижение температуры до -20°.

В республике будет преимущественно облачно. Местами пройдет небольшой снег. Ветер не изменит направления и останется северо-западным, сильных порывов не прогнозируется, 5-10 метров в секунду.

Ночью и утром на дорогах появится дымка, которая ограничит видимость до 1-2 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU