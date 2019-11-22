В администрации Уфы рассказали, какие улицы отремонтируют в 2020 году

СЕГОДНЯ 18:25 2019-11-22T18:25:55+03:00

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В текущем году дорожники провели работы на 28 участках улично-дорожной сети протяженностью более 47 километров. В новом сезоне планируется привести в порядок 22 участка дорог с общим расстоянием в 23 километра. Одним из самых крупных объектов станет дорога Уфа-Нагаево на участке от Бородинской улицы до трассы М-5. Ремонтные работы здесь рассчитаны на два года – 2020-2021.

В перечень также вошли улицы Академика Королева, Ветошникова, Красина, Левитана, Мажита Гафури, Новоженова, Нехаева, проспект Октября. С полным списком объектов можно ознакомиться по ссылке.

Ремонтом дорог, как сообщает пресс-служба мэрии, все не ограничится. В планах установка пешеходных ограждений на 1200 погонных метров и светофоров на пяти участках: перекрестках улиц Первомайской и Маяковского, Трамвайной и Адмирала Макарова, Аксакова и Свердлова, Российской и Северного проезда, а также на улице Мажита Гафури.

В следующем году продолжится реконструкция трех объектов: мостового перехода через Белую, улиц Комсомольской и 8 Марта, а также строительство улицы Валерия Лесунова и бульвара Баландина.

Капитальный ремонт проезжей части начнется на бульваре Ибрагимова и возобновится на бульваре Хадии Давлетшиной, улицах Мустая Карима, Шафиева, Парковой, Города Галле от проспекта Октября до Комсомольской.

ИСТОЧНИК KP.RU