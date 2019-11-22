На трассе в Башкирии опрокинулся грузовик, груженый алкоголем

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-22T13:48:29+03:00

По предварительной информации, малотоннажка перевернулась на крышу после столкновения с другой машиной

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В Башкирии на трассе Стерлитамак-Уфа опрокинулась груженая алкоголем малотоннажка. Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях.

По словам свидетелей, ДТП случилось недалеко от поселка Булгаково. Судя по фотографиям с места аварии, перевозивший алкогольную продукцию грузовик Hyundai опрокинулся на крышу из-за столкновения с другой малотоннажной машиной – Газелью. Иномарка, оказавшись вверх тормашками, едва не свалилась в кювет.

фото: соцсети

Бутылки со спиртным в коробках, которые перевозила машина, вывалились из кузова. Их разбросало по краю проезжей части. Не исключено, что изначально участник ДТП ехал в колонне – на более ранних снимках с места инцидента можно разглядеть такие же груженые автомобили.

фото: соцсети

О состоянии здоровья участников ДТП пока ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU