2019-11-22T13:08:25+03:00
Общество

Радий Хабиров прояснил ситуацию с закрытием гинекологического отделения в уфимской больнице

По его словам, речь идет о переносе стационарных коек в другое медучреждение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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vk.com / Радий Хабировvk.com / Радий Хабиров
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Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с предполагаемым закрытием гинекологического отделения в больнице №13 в уфимской Черниковке. На своих страницах в соцсетях руководитель региона написал, что речь идет не о закрытии, а «о переносе стационарных коек» в другое медучреждение – больницу №8. Там находится кафедра гинекологии, есть роддом, а среди сотрудников – профессоры и доценты.

– Это полноценный научный и лечебный центр акушерства и гинекологии в нашей северной части Уфы. Тут оказывают квалифицированную медицинскую помощь даже в сложных случаях. А теперь здесь мест станет больше, и больше женщин смогут попасть, например, на приём к профессору, – отметил руководитель региона.

Все сотрудники гинекологии 13-й больницы перейдут на работу в 8-ю – больницы находятся в двух кварталах друг от друга. Вместо нынешнего гинекологического отделения будет организовано паллиативное – для помощи онкобольным. Такого профиля, признается Хабиров, Уфе сегодня не хватает.

– … люди, которые болеют, ничем не хуже здоровых. Вот почему нам важно заниматься облегчением страданий людей с диагнозами, которые раньше считались приговором, – написал глава Башкирии. – Во многих странах сегодня онкологические пациенты живут полноценной жизнью: ходят в театр, путешествуют и даже прыгают с парашютом. Так же будет и у нас.

Напомним, о закрытии геникологического отделения одной из крупнейших больниц Уфы стало известно на днях. В Минздраве пообещали не оставлять жителей Черниковки без гинекологической помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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