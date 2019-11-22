В профсоюзе медиков Башкирии спустя 21 год сменился председатель
В минувшую среду, 20 ноября, на отчетно-выборной конференции Республиканской организации Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения РФ избрали нового председателя. Рауль Халфин сменил на руководящей должности Павла Зырянова, который возглавлял профсоюз с 1998 года. Халфин является заслуженным врачом Башкирии и доцентом кафедры Общественного здоровья и организации здравоохранения БГМУ.
В конференции приняли участие секретарь Профсоюза работников здравоохранения РФ Наталия Галенко, глава минздрава Башкирии Максим Забелин и зампредседателя Комитета по здравоохранению Римма Утяшева. Помимо них, на заседании присутствовали 215 профактивистов и главврачей со всего региона. На выборах делегатам предложили две кандидатуры: действующего председателя Павла Зырянова и Рауля Халфина. Первый перед голосованием взял самоотвод. В итоге 160 из 181 делегатов проголосовали за оставшегося претендента.
Новый председатель заверил коллег, что работа профсоюза по защите трудовых интересов республиканских медиков будет продолжен, а структура аппарата организации останется прежней.
ИСТОЧНИК KP.RU