2019-11-22T12:24:37+03:00
Общество

В профсоюзе медиков Башкирии спустя 21 год сменился председатель

Заведовать организацией теперь будет Рауль Халфин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба Рескома Профсоюза медиков РБфото: пресс-служба Рескома Профсоюза медиков РБ
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В минувшую среду, 20 ноября, на отчетно-выборной конференции Республиканской организации Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения РФ избрали нового председателя. Рауль Халфин сменил на руководящей должности Павла Зырянова, который возглавлял профсоюз с 1998 года. Халфин является заслуженным врачом Башкирии и доцентом кафедры Общественного здоровья и организации здравоохранения БГМУ.

В конференции приняли участие секретарь Профсоюза работников здравоохранения РФ Наталия Галенко, глава минздрава Башкирии Максим Забелин и зампредседателя Комитета по здравоохранению Римма Утяшева. Помимо них, на заседании присутствовали 215 профактивистов и главврачей со всего региона. На выборах делегатам предложили две кандидатуры: действующего председателя Павла Зырянова и Рауля Халфина. Первый перед голосованием взял самоотвод. В итоге 160 из 181 делегатов проголосовали за оставшегося претендента.

Новый председатель заверил коллег, что работа профсоюза по защите трудовых интересов республиканских медиков будет продолжен, а структура аппарата организации останется прежней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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