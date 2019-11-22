Счастливчик из Башкирии обошел 80 тысяч конкурентов и получил Camaro из «Трансформеров»
Житель башкирского города Нефтекамска выиграл желтый Chevrolet Camaro, который стал культовым после появление в трилогии фильмов «Трансформеры». Дмитрий принял участие в розыгрыше одного из популярных YouTube-каналов, посвященных автомобильной тематике.
В розыгрыше приняли участие более ста тысяч человек. Претендент должен был оформить подписку и просто ждать объявления победителя. Счастливчик определялся с помощью генератора случайных чисел. В итоге подфартило парню из Нефтекамска Дмитрию Нуриеву.
– Встретили, оформили документы и проводили победителя, – отчитались о вручении авторы канала. – Мы очень рады за него, получить такой крутой приз всего лишь за подписку и капельку удачи, это круто! Он выехал в сторону дома, ехать 2200 км.
Немного погодя о возвращении родной город отчитался и сам Дмитрий. Он сфотографировался на фоне иномарке в одном из нефтекамских дворов.
ИСТОЧНИК KP.RU