2019-11-22T11:43:05+03:00
Общество

Счастливчик из Башкирии обошел 80 тысяч конкурентов и получил Camaro из «Трансформеров»

Дмитрий из Нефтекамска принял участие в конкурсе YouTube-канала
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: instagram.comфото: instagram.com
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Житель башкирского города Нефтекамска выиграл желтый Chevrolet Camaro, который стал культовым после появление в трилогии фильмов «Трансформеры». Дмитрий принял участие в розыгрыше одного из популярных YouTube-каналов, посвященных автомобильной тематике.

В розыгрыше приняли участие более ста тысяч человек. Претендент должен был оформить подписку и просто ждать объявления победителя. Счастливчик определялся с помощью генератора случайных чисел. В итоге подфартило парню из Нефтекамска Дмитрию Нуриеву.

– Встретили, оформили документы и проводили победителя, – отчитались о вручении авторы канала. – Мы очень рады за него, получить такой крутой приз всего лишь за подписку и капельку удачи, это круто! Он выехал в сторону дома, ехать 2200 км.

Немного погодя о возвращении родной город отчитался и сам Дмитрий. Он сфотографировался на фоне иномарке в одном из нефтекамских дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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