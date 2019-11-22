На Башкирию надвигается ледяной дождь
В Башкирии ожидается ледяной дождь. Об этом со ссылкой на Башгидромет предупреждает региональное МЧС.
Отмечается, что осадки выпадут только местами, а вот где именно – уточнений нет. Помимо ледяного дождя, погода в Башкирии также «порадует» замерзающей моросью и гололедом. В аварийном ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, увеличь дистанцию между автомобилями и не совершайте резких перестроений.
На протяжении дня температура воздуха в республики составит -8,-13°. Ближе к ночи в большинстве районов незначительно похолодает. Ветер будет западным, юго-западным, без порывов.
ИСТОЧНИК KP.RU