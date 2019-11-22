На Башкирию надвигается ледяной дождь

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-22T10:10:47+03:00

Об этом со ссылкой метеорологов сообщает региональное МЧС

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В Башкирии ожидается ледяной дождь. Об этом со ссылкой на Башгидромет предупреждает региональное МЧС.

Отмечается, что осадки выпадут только местами, а вот где именно – уточнений нет. Помимо ледяного дождя, погода в Башкирии также «порадует» замерзающей моросью и гололедом. В аварийном ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, увеличь дистанцию между автомобилями и не совершайте резких перестроений.

На протяжении дня температура воздуха в республики составит -8,-13°. Ближе к ночи в большинстве районов незначительно похолодает. Ветер будет западным, юго-западным, без порывов.

ИСТОЧНИК KP.RU