2019-11-22T10:10:47+03:00
Общество

На Башкирию надвигается ледяной дождь

Об этом со ссылкой метеорологов сообщает региональное МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жителей Башкирии предупредили о ледяном дождеЖителей Башкирии предупредили о ледяном дождеФото: Дарья РЯБИКОВА
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В Башкирии ожидается ледяной дождь. Об этом со ссылкой на Башгидромет предупреждает региональное МЧС.

Отмечается, что осадки выпадут только местами, а вот где именно – уточнений нет. Помимо ледяного дождя, погода в Башкирии также «порадует» замерзающей моросью и гололедом. В аварийном ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, увеличь дистанцию между автомобилями и не совершайте резких перестроений.

На протяжении дня температура воздуха в республики составит -8,-13°. Ближе к ночи в большинстве районов незначительно похолодает. Ветер будет западным, юго-западным, без порывов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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