В Башкирии мальчика сбила легковушка, за ДТП накажут его родителей
В башкирском городе Белорецке под колеса легковушки попал мальчик. ДТП на пересечении улиц 50 лет Октября и Алексеева попало в объектив камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, опубликованных телеканалом 360 видно, что ребенок пытается перебежать проезжую часть, не смотря по сторонам. В этот момент по дороге движется Daewoo Matiz. Секунда – и ребенок буквально отлетает от удара автомобиля.
В местном ГИБДД рассказали, что превышения скорости со стороны водителя не было. А вот мальчик нарушил ПДД, поскольку пытался пересечь улицу на запрещающий сигнал светофора. К счастью, для него авария закончилась лишь посещением травмпункта. Тем временем родителей ребенка, как сообщает телеканал, ждет административное наказание.
Родителей ребенка, которого сбила машина, ждет административное наказание // 22.11.
ИСТОЧНИК KP.RU