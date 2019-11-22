2019-11-22T09:31:16+03:00
Происшествия

В Башкирии мальчика сбила легковушка, за ДТП накажут его родителей

Школьник перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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В башкирском городе Белорецке под колеса легковушки попал мальчик. ДТП на пересечении улиц 50 лет Октября и Алексеева попало в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, опубликованных телеканалом 360 видно, что ребенок пытается перебежать проезжую часть, не смотря по сторонам. В этот момент по дороге движется Daewoo Matiz. Секунда – и ребенок буквально отлетает от удара автомобиля.

В местном ГИБДД рассказали, что превышения скорости со стороны водителя не было. А вот мальчик нарушил ПДД, поскольку пытался пересечь улицу на запрещающий сигнал светофора. К счастью, для него авария закончилась лишь посещением травмпункта. Тем временем родителей ребенка, как сообщает телеканал, ждет административное наказание.

Родителей ребенка, которого сбила машина, ждет административное наказание // 22.11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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