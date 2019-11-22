«Айда, заходи»: в Уфе на видео сняли белку-домолазку
В одном из уфимских районов на камеру засняли белку, карабкающуюся по стене многоэтажки. Грызун бесстрашно и целеустремленно взбирается по зданию как по дереву, игнорируя любые раздражители. Жительница дома, опубликовавшая видео в соцсетях, попыталась привлечь внимание зверька и пригласила его в квартиру.
– Айда, заходи. Ты как туда попала? – спросила девушка у белки.
Однако та настолько была увлечена прогулкой по вертикальной поверхности, что, кажется, и не заметила, что к ней кто-то обращается. Через мгновенье зверек поднялся уже на следующий этаж.
Белка лезет по стене в Уфе // 22.11.
ИСТОЧНИК KP.RU