2019-11-22T07:33:55+03:00
Здоровье

Стало известно, сколько жителей Уфы скончалось от пневмонии

Опасная болезнь продолжает уносить жизни горожан
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Минздрав Башкирии объявил накануне, что за девять месяцев 2019 года в Уфе от пневмонии скончались 88 человек. По итогам за январь-сентябрь в лидерах по показателю смертности от этого опасного заболевания стали город Салават и Кармаскалинский район республики – там умерли 17 и 16 человек соответственно.

По данным минздрава Башкирии, большинство умерших от пневмонии (53%) скончались в больницах, чуть меньше (35%) – в своих домах. Около 1% больных пневмонией умирают по пути в больницу в карете скорой помощи.

Как отметили в минздраве республики, две трети погибших от этой болезни – мужчины. Наиболее высокий риск заболеваемости пневмонией в ведомстве назвали 50-60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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