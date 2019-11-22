Стало известно, сколько жителей Уфы скончалось от пневмонии

СЕГОДНЯ 07:33 2019-11-22T07:33:55+03:00

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Минздрав Башкирии объявил накануне, что за девять месяцев 2019 года в Уфе от пневмонии скончались 88 человек. По итогам за январь-сентябрь в лидерах по показателю смертности от этого опасного заболевания стали город Салават и Кармаскалинский район республики – там умерли 17 и 16 человек соответственно.

По данным минздрава Башкирии, большинство умерших от пневмонии (53%) скончались в больницах, чуть меньше (35%) – в своих домах. Около 1% больных пневмонией умирают по пути в больницу в карете скорой помощи.

Как отметили в минздраве республики, две трети погибших от этой болезни – мужчины. Наиболее высокий риск заболеваемости пневмонией в ведомстве назвали 50-60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU