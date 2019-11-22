В уфимской больнице №13 закроют отделение гинекологии

СЕГОДНЯ 07:22 2019-11-22T07:22:20+03:00

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На днях стало известно, что в одной из крупнейших и старейших больниц Уфы будет закрыто целое отделение. В ГКБ №13 планируют убрать гинекологическое отделение. Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу минздрава Башкирии, таким образом, в ведомстве «реорганизуют коечный фонд».

В министерстве здравоохранения республики ответили корреспондентам «КоммерсантЪ-Уфа», что без гинекологической помощи жители Черниковки не останутся – на базе ГКБ №8 действует кафедра Башмедуниверситета и там же есть роддом.

Вместо гинекологии власти Башкирии планируют открыть в 13-й больнице Уфы отделение паллиативной помощи. В минздраве пообещали устроить на другую работу всех бывших сотрудников гинекологического отделения, передает «КоммерсантЪ-Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU