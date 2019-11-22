2019-11-22T07:10:05+03:00
Общество

«Кому нужны ваши цветы?» В Башкирии продавцы цветов ополчились на местных школьников

Неприятное объявление появилось на двери одного из бутиков
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне жительница города Кумертау увидела необычное объявление на остановке транспорта на улице Горького. Она сфотографировала возмутительное, по ее мнению, объявление и выложила снимок в сеть. На фото было написано от руки: «Погреться не получится».

- Очень добрые люди ....это надписи для школьников, которые стоят на остановках в -18 и ждут свою маршрутку...кому нужны ваши цветы и ваши улыбки, если такое уже с двери? – задается вопросом женщина.

Мнения пользователей социальных сетей разделились. Некоторые были возмущены тем, что продавцы так поступают с детьми, а другие вовсе не поверили, что это объявление для них.

- Такие ларьки не отапливаются, мало того, там работают кондиционеры. Посмотрите на продавцов в чём они там ходят, чуть ли не в шубах. Я думаю эта надпись не для школьников. Поставьте себя на место продавцов, если они сидят там, в куртках мёрзнут и вдобавок каждые 2 секунды туда сюда будут ходить люди, - пишет под постом с фотографией жительница Кумертау.

ИСТОЧНИК KP.RU

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