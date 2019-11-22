Жители Уфы рассказали о готовности к сексу на первом свидании
Недавно аналитики Zoom Market провели опрос в 25 городах России. Респондентам предложили ответить на несколько пикантных вопросов, например, о том, готовы ли они на секс после первого свидания. Вторым вопросом задавали «У Вас был секс на первом свидании?». Всего в опросе приняли участие три тысячи человек.
По данным Zoom Market был составлен рейтинг самых раскрепощенных городов страны. Уфа в нем заняла 23 место – ниже только Казань и Махачкала.
Самыми любвеобильными городами по традиции стали Санкт-Петербург и Москва. Между столицами затесался Воронеж, а в десятку вошли Краснодар, Омск, Пермь, Новосибирск, Севастополь и Брянск.
ИСТОЧНИК KP.RU