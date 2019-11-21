2019-11-21T19:32:11+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернется теплая погода

Температура воздуха не будет опускаться ниже -8 градусов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Пришедшие после снегопада морозы, не задержатся в Башкирии надолго. Уже с завтрашнего дня в республике начнется постепенное потепление. Синоптики утверждают, что в пятницу, 22 ноября, в регион придут снегопады и завершатся они только в ночь на вторник, 26 ноября. К счастью, ветер в эти дни будет слабым.

Так метеорологи прогнозируют относительно теплую погоду. Температура воздуха с пятницы, 22 ноября, по среду, 26 ноября, не будет опускаться ниже -4 градусов Цельсия, а самые холодные ночи выпадут на ближайшие субботу и воскресенье – в среднем по республике прогнозируется до -9 градусов Цельсия. В остальные ночи столбики термоментров не будут опускаться ниже -8 градусов.

Метеорологи обещают, что вторая волна похолодания придет в Башкирию со следующей недели. По ночам температура воздуха будет опускаться ниже -10ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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