Жителю Башкирии отрубило ноги поездом

СЕГОДНЯ 06:49 2019-11-22T06:49:31+03:00

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В минувшую среду, 20 ноября, на участке железной дороги в районе Благовещенска произошел несчастный случай. Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Уфа» в правоохранительных органах, неизвестный пожилой мужчина попал под приближающийся поезд. Пенсионер выжил, но лишился обеих ног.

Как рассказал собеседник, ЧП произошло на перегоне промышленной железной дороги в Благовещенском районе Башкирии. Машинист вел состав, который буксировал три пустых вагона и вдруг на пути выскочил мужчина, примерно 70 лет на вид, и попал под колеса локомотива. Машинист вызвал скорую помощь. Прибывшие медики смогли спасти жизнь нерадивому пешеходу - его доставили в районную больницу. Там медики констатировали факт -мужчине оторвало обе ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU