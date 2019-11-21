Только с письменного согласия: руководителей ведомств в Башкирии обязали получать разрешения на командировки
Руководители министерств и госкомитетов Башкирии теперь не смогут поехать в командировку, не получив на это письменного разрешение. Соответствующий указ был подписан главой Башкирии Радием Хабировым. Согласно документу, отпрашиваться чиновникам придется у вице-премьера Андрея Назарова.
– Направление служебную командировку руководителей ведомств Республики Башкортостан осуществляется письменного согласия первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан или по его поручению другим должностным лицом, – написано в указе.
Официальный документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.
Указ был подписан 19 ноября
Напомним, 8 октября во время заседания инвестиционного совета Башкирии Радий Хабиров обрушился с критикой на чиновников, которые ездят в командировки, которые не дают никакого результата. Тех, кто не вернулся в республику без заключенных договоров, руководитель республики назвал «туристами», которые «здесь не нужны». Тогда же он поручил составить регламент для личного отчета каждого чиновника: «Съездил, после этого личный доклад мне, в письменном виде», – сказал Хабиров подчиненным.
ИСТОЧНИК KP.RU