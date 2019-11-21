Только с письменного согласия: руководителей ведомств в Башкирии обязали получать разрешения на командировки

СЕГОДНЯ 19:00 2019-11-21T19:00:35+03:00

За несколько дней до издания указа Радий Хабиров обрушился с критикой на чиновников из-за командировок Фото: Рустем АХУНОВ

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Руководители министерств и госкомитетов Башкирии теперь не смогут поехать в командировку, не получив на это письменного разрешение. Соответствующий указ был подписан главой Башкирии Радием Хабировым. Согласно документу, отпрашиваться чиновникам придется у вице-премьера Андрея Назарова.

– Направление служебную командировку руководителей ведомств Республики Башкортостан осуществляется письменного согласия первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан или по его поручению другим должностным лицом, – написано в указе.

Официальный документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Указ был подписан 19 ноября

Напомним, 8 октября во время заседания инвестиционного совета Башкирии Радий Хабиров обрушился с критикой на чиновников, которые ездят в командировки, которые не дают никакого результата. Тех, кто не вернулся в республику без заключенных договоров, руководитель республики назвал «туристами», которые «здесь не нужны». Тогда же он поручил составить регламент для личного отчета каждого чиновника: «Съездил, после этого личный доклад мне, в письменном виде», – сказал Хабиров подчиненным.

ИСТОЧНИК KP.RU