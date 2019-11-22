2019-11-22T07:12:29+03:00
Общество

На форум «Россия-Исламский мир» в Уфе приедет Рамзан Кадыров

Помимо руководителя Чеченской республики, заседание посетят другие лидеры субъектов Северного Кавказа
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Помимо Рамзана Кадырова, форум посетят руководители других республикПомимо Рамзана Кадырова, форум посетят руководители других республикФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Уфе с 28 по 30 ноября пройдет V ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир». Мероприятие по приглашению Радия Хабирова посетят главы регионов, среди которых руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Главной темой форума станет «Межконфессиональное согласие: опыт России и стран-участниц Организации Исламского сотрудничества (ОИС)». В рамках мероприятия планируется провести пленарное и три рабочих заседания, торжественный прием от имени главы Башкирии, выставки по инвестиционной привлекательности региона и экскурсию по уфимским достопримечательностям. В программе также значится торжественное вручение международных премий имени Е.М. Примакова и национальной премии Р.Н. Минниханова.

В пресс-службе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» сообщили, что почетными гостями форума станут президент Татарстана Рустам Минниханов и руководители ряда республик, в числе которых Дагестан, Чечня, Северная Осетия-Алания, Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, сколько жителей Уфы скончалось от пневмонии
В уфимской больнице №13 закроют отделение гинекологии
«Кому нужны ваши цветы?» В Башкирии продавцы цветов ополчились на местных школьников
Жители Уфы рассказали о готовности к сексу на первом свидании
Жителю Башкирии отрубило ноги поездом
Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернется теплая погода
Только с письменного согласия: руководителей ведомств в Башкирии обязали получать разрешения на командировки
Глава Башкирии устроил чаепитие вместе с воспитанниками детского дома
Житель Башкирии может сесть на пять лет за посты в социальной сети
Администрация одного из районов Уфы отчиталась об укладке асфальта в снег
На трассе в Башкирии разбилась семья с маленькими детьми – погиб девятилетний мальчик
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
На пожаре в Уфе погиб мужчина
В Уфе представили проект российского аналога «Википедии»
В Башкирии бывшего начальника угрозыска и его подчиненного отправили за решетку за пытки
Башкирия и Австрия подписали два меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве
«ПОЛИЭФ» готовит реконструкцию запасного резервуара для сточных вод
При столкновении двух легковушек в Уфе пострадали парень с девушкой
Власти Башкирии планируют достроить восточный выезд в Уфе к 2023 году
В Башкирии учительница в сердцах накричала на школьника, конфликт дошел до главы республики
В башкирском Благовещенске назначили нового главу администрации
«Пропустите! В туалет хочу!»: уфимцы устроили гигантскую давку из-за изменения цен на медсправки
Уфимка отдала интернет-альфонсу 300 тысяч рублей за обещание жениться
Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей
Бойцовскую собаку, которая ехала одна в уфимском автобусе, хозяева выкинули на мороз после развода
«Дом.ru» подключил 10 000 умных домофонов в России
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»