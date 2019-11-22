На форум «Россия-Исламский мир» в Уфе приедет Рамзан Кадыров

СЕГОДНЯ 07:12 2019-11-22T07:12:29+03:00

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В Уфе с 28 по 30 ноября пройдет V ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир». Мероприятие по приглашению Радия Хабирова посетят главы регионов, среди которых руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Главной темой форума станет «Межконфессиональное согласие: опыт России и стран-участниц Организации Исламского сотрудничества (ОИС)». В рамках мероприятия планируется провести пленарное и три рабочих заседания, торжественный прием от имени главы Башкирии, выставки по инвестиционной привлекательности региона и экскурсию по уфимским достопримечательностям. В программе также значится торжественное вручение международных премий имени Е.М. Примакова и национальной премии Р.Н. Минниханова.

В пресс-службе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» сообщили, что почетными гостями форума станут президент Татарстана Рустам Минниханов и руководители ряда республик, в числе которых Дагестан, Чечня, Северная Осетия-Алания, Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU