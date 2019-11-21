Глава Башкирии устроил чаепитие вместе с воспитанниками детского дома

СЕГОДНЯ 18:15 2019-11-21T18:15:57+03:00

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Сегодня, 21 ноября глава Башкирии провел рабочую поездку по Ишимбайскому району. Он проинспектировал микрорайон Юрматы, местные предприятия и социальные объекты.

Одним из пунктов поездки стал детский дома в селе Петровском. В приюте проживают 23 воспитанника и работают 40 сотрудников. Последний раз Хабиров был здесь в декабре прошлого года. С тех пор в здании детского дома провели ремонт внутренних помещений.

– Наша главная задача – чтобы детям здесь было хорошо, – сказал руководитель республики. – Думаю, на базе этого учреждения мы проведём общее собрание для директоров всех детских домов республики, покажем, как нужно работать.

Вместе с воспитанниками детского дома Радий Хабиров устроил чаепитие, во время которого пригласил детей на «зеленое дерби» – хоккейный матч «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом». После этого руководитель региона вручил ребятам новогодние подарки – правда, какие именно, он раскрывать не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU