2019-11-21T17:37:58+03:00
Происшествия

Житель Башкирии может сесть на пять лет за посты в социальной сети

Мужчину подозревают в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пост в соцсети для жителя Башкирии может обернуться лишением свободыПост в соцсети для жителя Башкирии может обернуться лишением свободыФото: Анастасия ОСИПОВА
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Сотрудники МВД Башкирии выявили факт публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. В преступлении подозревается 26-летнит житель города Стерлитамака.

По версии правоохранителей, парень на почве националистских убеждений опубликовал в социальной сети общедоступную «текстовую информацию», побуждающая к совершению насильственных действий в отношении представителей другой национальности.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

В пресс-службе МВД также добавили, что в начале этого года 24-летняя девушка молодого человека написала на него заявление об угрозе убийством. Тогда все закончилось примирением сторон.

Сейчас подозреваемому в качестве наказания грозят либо принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы на такой же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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