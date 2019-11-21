Житель Башкирии может сесть на пять лет за посты в социальной сети
Сотрудники МВД Башкирии выявили факт публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. В преступлении подозревается 26-летнит житель города Стерлитамака.
По версии правоохранителей, парень на почве националистских убеждений опубликовал в социальной сети общедоступную «текстовую информацию», побуждающая к совершению насильственных действий в отношении представителей другой национальности.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
В пресс-службе МВД также добавили, что в начале этого года 24-летняя девушка молодого человека написала на него заявление об угрозе убийством. Тогда все закончилось примирением сторон.
Сейчас подозреваемому в качестве наказания грозят либо принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы на такой же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU