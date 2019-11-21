Администрация одного из районов Уфы отчиталась об укладке асфальта в снег

СЕГОДНЯ 16:53 2019-11-21T17:03:24+03:00

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Администрация Кировского района Уфы отправили коммунальщиков ремонтировать дорогу в СНТ «Ливневая». Рабочие высыпали и утрамбовали асфальтовую крошку прямо в снег. После этого с местная пресс-служба отчиталась о ремонте и даже снабдила релиз фотографиями.

Из сообщения следует, что представители СНТ рассказали о проблеме с низким качеством дорожного покрытия на приеме у главы районной администрации Илвира Нурдавлятова 18 ноября. На следующий день чиновник выехал на место и пообщался с местными жителями. Итогов встречи стало решение отсыпать дорогу асфальтогранулятом (асфальтовой крошкой).

– Специалисты службы по благоустройству завезли 60 тонн асфальтовой крошки и приступили к ее выравниванию. Работы будут завершены в кратчайшие сроки, – уверила администрация Кировского района на страничке ВКонтакте.

фото: администрация Кировского района Уфы

Предвидя возможное недовольство по поводу ремонта дороги в снег и мороз, в сообщении также отметили, что «укладка асфальтогранулята возможна и в холодную погоду».

К посту были прикреплены фотографии, на которых иллюстрировались этапы работы: приезжает грузовик, высыпает в кучи асфальтовую крошку, а затем трактор распределяет гранулят по проезжей части. Вот только происходит все это прямо в снег и при температуре, не рекомендуемой для дорожных работ.

фото: администрация Кировского района Уфы

Согласно методическим рекомендациям Росавтодора, «перед устройством асфальтобетонного покрытия в условиях пониженной температуры воздуха поверхность основания очищают от снега и льда, пыли и грязи, а также осуществляют его просушку». Поэтому в данном случае с приходом весны, когда снег растает, от асфальтогранулята ничего может не остаться, и местным жителям вновь потребуется ремонт.

Что касается температуры, при которой позволяется укладывать асфальт, то минимальный порог здесь -10 градусов Цельсия. Сегодня, как следует из данный Яндекс.Погоды, в Уфе столбик термометра не поднимался выше -12 градусов.

Разумеется, на ситуацию обратили внимание пользователи социальных сетей, однако районная администрация свое поручение пока никак не комментирует.

ИСТОЧНИК KP.RU