2019-11-21T15:21:53+03:00
Происшествия

На пожаре в Уфе погиб мужчина

ЧП случилось в микрорайоне Сипайлово
Эльвина АПАРИНА
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Ночью 21 ноября в уфимском Сипайлово на улице Гагарина случился серьезный пожар. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, полиция и скорая.

По приезду спасатели обнаружили, что горит однокомнатная квартира в 9-этажном доме. Сотрудники МЧС приняли решение вывести людей из опасной зоны и эвакуировали 4 человека, в том числе двоих детей. К сожалению, не обошлось без погибших.

- В ходе разведки в подъезде обнаружен мужчина 1962 года рождения без признаков жизни, после осмотра бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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