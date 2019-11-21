В Башкирии бывшего начальника угрозыска и его подчиненного отправили за решетку за пытки

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-21T14:34:26+03:00

Сагитова и его подчиненного осудили на три года

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В Янаульском районном суде вынесли приговор бывшему начальнику угрозыска по городу Нефтекамску Ильвиру Сагитову и его подчиненному – оперуполномоченному Радиму Хайруллину. В суде установили, что они избивали задержанного, чтобы получить от него признательные показания. Бывших полицейских судили по статье «превышение должностных полномочий».

Все случилось ровно три года назад, 10 ноября 2016 года, когда неизвестные лица перегородили автомобиль тогда 43-летнего жителя Нефтекамска и доставили мужчину в участковый пункт. Там его держали до обеда следующего дня, пытая и избивая (как отмечает пресс-служба прокуратуры, «с применением специальных средств и подручных предметов»). Злоумышленники требовали признаться в совершении нескольких тяжких преступления.

Подсудимые ни в ходе следствия, ни на заседании вину в совершении не признали. Обоим суд назначил наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Сагитова и Хайруллина взяли под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU